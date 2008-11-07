Ющенко змалював, що таке «занадто велика демократія»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що держава має повернути собі стовідсотковий контроль у сфері виготовлення документів суворої звітності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки та оборони.

За словами Президента, бланки суворої звітності, паспорти, різні посвідчення, дозволи на носіння зброї, земельні сертифікати - усі ці документи мають знаходитись під контролем держави.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що держава вклала сотні мільйонів доларів, щоб збудувати одну базу в Міністерстві фінансів для виготовлення бланків суворої звітності, другу базу – на банкнотному дворі Національного банку. «Як трапилось так, що сьогодні держава замовлення по такому типу бланків розміщує на приватному підприємстві?», - поцікавився Президент і висловив переконання, що «це занадто велика демократія». «Це є хороший грунт для незаконної, злочинної діяльності, і проконтролювати держава сьогодні в цих умовах не може», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я думаю, жоден міністр не підніме руку, починаючи з міністра внутрішніх справ, і не скаже, що там у нас забезпечений стовідсотковий контроль», - додав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, зараз держава довіряє виробництво таких документів структурам, які не контролюються, а потім «СБУ і міліція у підворотнях ці документи вилучають у злочинних груп».

На переконання Президента, сьогодні держава має повернути собі стовідсотковий контроль в цій сфері.