У Ющенка вважають, що Тимошенко не дає спокою мрія Медведчука

В Секретаріаті Президента України вважають, що Блок Юлії Тимошенко останнім часом активно застосовує механізми політичного рейдерства, як це свого часу робила СДПУ(о).

Про це йдеться в коментарі заступника глави Секретаріату Президента України Андрія КИСЛИНСЬКОГО, текст якого переданий УНІАН прес-службою глави держави.

А.КИСЛИНСЬКИЙ зазначив, що 6 листопада ц.р. прес-служба БЮТ повідомила про те, що Генеральна прокуратура начебто не знайшла підтвердження інформації Секретаріату Президента щодо дій Юлії ТИМОШЕНКО на шкоду національним інтересам. Однак, сказав він, викликає подив, що разом із заявою не був оприлюднений відповідний лист-відповідь заступника генпрокурора Віталія ЩОТКІНА на адресу депутата від БЮТ Святослава ОЛІЙНИКА.

За словами А.КИСЛИНСЬКОГО, у зазначеному повідомленні прес-служби БЮТ жодним чином не йдеться про визнання обвинувачень неправдивими, а лише про те, що у справі «не отримано достатньої інформації».

“Слід зазначити, що Ю.ТИМОШЕНКО та її оточення ніколи не спростовували найбільш гучні епізоди її діяльності щодо справ ЄЕСУ чи розкрадання коштів Міністерства оборони РФ, а лише посилалися на відсутність судового рішення у цих резонансних справах. Отже, зараз ми знову маємо справу лише із застосуванням цієї вдалої політичної технології: якщо раніше за усіх та голосніше кричати, то можна забути про факти”, - сказав він.

Заступник глави Секретаріату Президента наголосив, що «намагання партійних структур замінити собою органи державної влади свідчить про відродження ще однієї технології від БЮТ – політичного рейдерства”. “На жаль, ця практика поволі стає ідеологією та змістом діяльності Блоку Юлії Тимошенко – від спроб захоплення Фонду державного майна до депутатської інтервенції у судах. Якщо так триватиме й надалі, можна очікувати появи нових партійних нагород від БЮТ - «за штурм суду», «за оборону трибуни», «за взяття ЦВК» тощо. Правда, БЮТ у своїх діях не вигадав нічого нового – саме таким чином у 2004 році діяла СДПУ(о). Тоді її партійні структури часто небезуспішно намагалися підмінити органи державної влади», – підкреслив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Він наголосив, що тепер ті самі люди тими ж методами змушують Генеральну прокуратуру до необхідного їм рішення. На його думку, можна не сумніватися, що не меншого тиску зазнають слідчі, які займатимуться справами щодо корупції представників БЮТ. “Вочевидь, членство в БЮТ сьогодні є своєрідною індульгенцією від проблем із законом. Як свого часу краще за будь-яку депутатську недоторканність діяв партквиток СДПУ(о)”, - додав заступник глави Секретаріату Президента.

На переконання А.КИСЛИНСЬКОГО, незважаючи на тиск, усі справи за фактами щодо діяльності БЮТ, які уже передані та продовжують надходити до Генеральної прокуратури, будуть доведені до логічного кінця.

«Вочевидь, мрія про відновлення єдиної «керуючої та направляючої» сили тепер не дає спокою верхівці БЮТ. Варто тільки пам‘ятати, чим це закінчилося для СДПУ(о) та її лідерів», – зазначив він.