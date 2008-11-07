У Ющенка хвалять Наливайченка за декагебізацію
18:13, 07 листопада 2008Політика
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В РНБО не бачать підстав для звільнення
Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан ГАВРИШ не бачить підстав для звільнення виконувача обов’язків голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента.
За словами С.ГАВРИША, це питання не стояло перед РНБО. Виходячи з активної позиції В.НАЛИВАЙЧЕНКА щодо захисту національних інтересів, послідовної лінії Президента, на думку С.ГАВРИША, з точки зору реальності цього рішення немає.
«Я вважаю, що НАЛИВАЙЧЕНКО є одним з найбільш активних послідовників у боротьбі за деполітизацію, декагебізацію цього органу і заслуговує на всіляку підтримку», - додав С.ГАВРИШ.
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