Кінах: кредит МВФ зашкодить економіці України

Народний депутат, голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ заявляє про необхідність не допустити, щоб умови Міжнародного валютного фонду, висунуті під час виділення кредиту, стримували розвиток економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова УСПП заявив сьогодні журналістам.

«Для нас принципове значення має те, щоб цей кредит не формував умови впливу МВФ на українську структурну соціально-економічну політику», - сказав А.КІНАХ, зазначивши, що умови МВФ, по суті, «формують усе, що стосується подальшого зниження темпів розвитку та охолодження української економіки».

«Тому нам дуже важливо не тільки займатися переможними реляціями з приводу цього кредиту, а й зробити все, щоб на цих відповідальних етапах, коли українські експортери втрачають ринки збуту, знижуються темпи зростання світової економіки, а на внутрішньому ринку поглиблюються проблеми масового безробіття, не допустити, щоб умови МВФ стримували наш розвиток, стимули для модернізації основних фондів, підтримки малого та середнього бізнесу, захисту внутрішнього ринку та підтримки експортерів», - наголосив А.КІНАХ.