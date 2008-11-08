Янукович про МВФ, владу, старі борги та реальний сектор

Партія регіонів хоче контролювати витрати кредиту, виділеного Україні Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час святкування 65-й річниці звільнення Києва від фашистських загарбників у державному музеї «Битва за Київ 1943 року».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що фракція Партії регіонів звернулася до уряду та МВФ з вимогою, щоб опозиція контролювала витрачання коштів, які виділив МВФ.

«Ми поки що не почули ні від влади, ні від представників МВФ про те, що вони нас почули. Поки ніяких реальних пропозицій до нас не надійшло», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що Партія регіонів вимагатиме, щоб перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 млрд. доларів було спрямовано в реальний сектор економіки.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, важливо, щоб ці гроші не пішли на погашення кредитів, узятих у попередній період, які дають змогу іноземним інвесторам «забрати гроші та піти з України». За його словами, інвесторів потрібно переконувати в тому, що Україна – стабільна країна й розвиватиметься в майбутньому.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що перший транш може бути як «одноразова допомога», а надалі Україна повинна створити стабілізаційний фонд для того, щоб гроші спрямовувати насамперед в економіку, а вже потім – на підтримку фінансової системи.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів МВФ схвалила рішення про надання Україні дворічного кредиту stand-by на суму 16,43 млрд. дол. Відсоткова ставка за кредитом становить 3,75%, перший транш - 4,5 млрд. дол. Термін погашення кредиту - 5 років.