Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що українську націю варто об’єднувати довкола перемог, а не поразок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав під час зустрічі зі студентами і викладачами філологічного та журналістського факультетів Львівського національного університету.

М.ТОМЕНКО презентував аудіо-видання «Класика української літератури. Живі голоси» та «Лебеді материнства. Живий голос Василя Симоненка».

Говорячи про нинішній стан гуманітарної сфери, віце-спікер зазначив, що, на його думку, в Україні бракує гуманітарної політики, в основі якої є просування героїчної країни та успішних людей.

«Хибними є пріоритети, де найбільша увага приділяється трагічній Україні та своєрідній «історії неуспіхів». Акцентувати на героїзмі необхідно перш за все для того, щоб гідно виховувати молоде покоління. Адже у багатьох європейських країнах немає прикладів виховання нації на поразках», - сказав М.ТОМЕНКО.

У зв’язку з цим необхідно і по-новому поглянути на творчість багатьох видатних людей, що залишаються насправді маловідомими для українців. Серед таких, на його думку, ім’я Миколи Гоголя, особливо, зважаючи на підготовку до відзначення 200-річчя з дня його народження.

«Ця людина – надзвичайно багато зробила для пропагування українського світогляду, історії, звичаїв, фольклору тощо. У його творах необхідно головну увагу звертати не на мову, а передовсім на зміст», - переконаний М.ТОМЕНКО.

Він повідомив, що до 200-річчя з дня народження цього видатного українського письменника планує видати науково-популярне дослідження «Український романтик Микола Гоголь».