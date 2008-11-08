Антикризові заходи мають спиратися на принцип "Купуй українське!"

Депутатський корпус Української Народної Партії у місцевих радах має намір запропонувати на найближчих сесіях обласних, міських та районних рад прийняти регіональний план антикризових заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, такий план зафіксований у проекті рішення «Про першочергові заходи, спрямовані на запобігання кризовим явищам в економічному розвитку території», розроблений представниками УНП.

Як зазначив голова Секретаріату УНП, заступник голови УНП Ярослав ДЖОДЖИК, цей план передбачає, зокрема, «розробку і впровадження в 10-денний термін комплексу заходів, спрямованих на суттєве зменшення закупівлі за бюджетні кошти імпортних споживчих товарів, а також заборону придбання тендерними комітетами підприємств, організацій та установ, що освоюють кошти місцевого бюджету цього та наступного років, імпортних товарів (крім товарів, що належать до категорії «критичного імпорту»)».

УНП пропонує також, аби депутати місцевої ради звернулися до жителів областей, міст та районів із роз’ясненням, що купувати товари та послуги саме вітчизняних товаровиробників та підприємців, в першу чергу тих, що є роботодавцями для жителів області, району чи конкретного міста – означає підтримувати вітчизняні підприємства, а, отже, робити свій внесок у збереження робочих місць.

Пропонується передбачити й такі заходи, як «при проведенні масових мистецько-культурних та розважальних заходів видавати акредитацію на виїзну торгівлю товарами продовольчої та сувенірної групи лише тим підприємцям, які реалізовуватимуть під час заходів продукцію національного (місцевого) виробництва», а також «вжити відповідних економічних заходів щодо суттєвого зниження закладами громадського харчування та торгівлі, розташованими на території закладів освіти та охорони здоров’я, закупівлі та реалізації товарів імпортного виробництва (походження), аж до відмови у продовженні термінів дії оренди приміщень».

Депутати від УНП пропонують передбачити в проекті рішення також звернутися до суб’єктів підприємницької діяльності, їх керівників з вимогою не допустити необґрунтованого скорочення кількості робочих місць.

«Єдиним ефективним методом подолання наслідків економічної кризи в Україні УНП бачить цілеспрямовану підтримку державою національного виробника. Саме таких заходів уже вжили уряди країн Європи, США та Японії, чим сприяли підвищенню обсягів продажу товарів національного виробництва. Наша партія звернулася до уряду з вимогою проводити закупівлі для державних потреб в першу чергу у національних виробників. Таку ж ініціативу ми пропонуємо підтримати і на місцевому рівні», - зазначив Я.ДЖОДЖИК.

«Ми переконані, що таким чином міські бюджетні кошти спрямовуватимуться на стимулювання саме місцевого виробника, а, отже, і на збереження робочих місць для зайнятих у економіці міста, сприятимуть зростанню обсягів продажу саме товарів місцевого виробництва, що допоможе стабілізувати ціни на основні продукти споживання, а також сприятиме подоланню кризових явищ в українській економіці на національному рівні», - йдеться у Зверненні депутатів від Української Народної Партії до колег по депутатському корпусу у місцевих радах.