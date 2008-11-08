Ар’єв: єдиний шанс фракції НУ-НС - змінити Кириленка

Кризу у парламентській фракції «Наша Україна — Народна самооборона» можна подолати лише замінивши її лідера В’ячеслава КИРИЛЕНКА на політика, незалежного від Секретаріату Президента.

Таку думку в статті для тижневика «Дзеркало тижня» висловив член фракції НУ-НС Володимир АР’ЄВ.

«Єдино можливий варіант розвитку подій усередині НУ-НС — спроба змінити КИРИЛЕНКА на більш самостійну фігуру. Для цього потрібна більшість. Шанси є. Їхня реальність може бути перевірена вже наступного тижня», — сказав він.

При цьому депутат констатував наявність значних труднощів, з якими зіткнеться фракція при спробі визначити можливого нового лідера.

«Серед депутатів фракції поки що не знайшовся той, хто одночасно хоче і може запропонувати чіткий план реанімаційних заходів», — зауважив В.АР’ЄВ.

Разом з тим депутат невисоко оцінив вірогідність відновлення нормального функціонування фракції.

«У НУ-НС дуже захоплені внутрішньою боротьбою ради боротьби. Пацієнт нежиттєздатний. Його слід спокійно поховати — квітів і сліз не потрібно», - вважає В.АР’ЄВ.