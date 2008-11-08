Партія регіонів влаштувала свято визволителям Києва (фоторепортаж)

11:59, 08 листопада 2008
Політика
377

В акції взяли участь політики першого ешелону

65-у річницю звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників Партія регіонів відзначила разом з героями - ветеранами другої світової війни. В акції "Хустинка Слави" взяли участь політики "першого ешелону": Віктор Янукович, Юрій Бойко, Валерій Коновалюк, Василь Горбаль.

Свято продовжилося на території Державного музею-заповідника ”Битва за Київ у 1943 році”  у селі  Ново-Петрівці Київської області.

Фото Сергія Світлицького, Андрія Мосієнка/ УНІАН 
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter