Партія регіонів влаштувала свято визволителям Києва (фоторепортаж)

В акції взяли участь політики першого ешелону

65-у річницю звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників Партія регіонів відзначила разом з героями - ветеранами другої світової війни. В акції "Хустинка Слави" взяли участь політики "першого ешелону": Віктор Янукович, Юрій Бойко, Валерій Коновалюк, Василь Горбаль. Свято продовжилося на території Державного музею-заповідника ”Битва за Київ у 1943 році” у селі Ново-Петрівці Київської області. Фото Сергія Світлицького, Андрія Мосієнка/ УНІАН Фото Сергія Світлицького, Андрія Мосієнка/

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