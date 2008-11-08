Партія регіонів влаштувала свято визволителям Києва (фоторепортаж)
11:59, 08 листопада 2008Політика
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В акції взяли участь політики першого ешелону
65-у річницю звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників Партія регіонів відзначила разом з героями - ветеранами другої світової війни. В акції "Хустинка Слави" взяли участь політики "першого ешелону": Віктор Янукович, Юрій Бойко, Валерій Коновалюк, Василь Горбаль.
|Учасники акції "Хустинка Слави" несуть квіти до Стели Слави у Києві
|У святковій колоні - ветерани, молодь, депутати Верховної і місцевих Рад
Свято продовжилося на території Державного музею-заповідника ”Битва за Київ у 1943 році” у селі Ново-Петрівці Київської області.
|Офіційна частина...
|І неофіційна..
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