Посол України в США: не вважайте, що Україну охопив хаос

Позачергові парламентські вибори є підтвердженням відданості України демократичним цінностям.

Про це йдеться у листі Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Олега ШАМШУРА до видання New-York Times, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

О.ШАМШУР наголосив, що ситуація в Україні не є ані загрозливою, ані катастрофічною, як її деколи намагаються змалювати заангажовані експерти. За його словами, не хотілося б, щоби читачі New-York Times вважали, що Україну справді охопив хаос.

“Молода демократична Україна продовжує розбудову своїх державних інститутів. Ми маємо створити ефективну систему державного управління, якщо хочемо уникнути повернення до сірої зони радянського минулого”, - зазначає посол. О.ШАМШУР зауважив, що для нього як для українця досить дивно звучать слова про те, що “ідеали Майдану” сьогодні начебто забуті через внутрішньополітичну кризу. “Але частка критики, адресована Україні останнім часом, не відповідає її реальним досягненням у багатьох сферах, які визначають Україну як сучасну динамічну державу”, - вважає він.

Посол не заперечує, що певна частина застережень на адресу української влади є об`єктивною. При цьому, за його словами, дійсна, а не удавана складність ситуації полягає в тому, що політична еліта України лише починає засвоювати уроки, які в країнах з давніми демократичними традиціями є предметом підручників з політичної історії.

“Водночас ми віддані демократичним процедурам – їм немає альтернативи у тому демократичному суспільстві, яке ми будуємо. Позачергові вибори парламенту, які своїм Указом оголосив Президент України, якраз і є чіткою демонстрацією відданості глави держави демократичним цінностям”, - додав О.ШАМШУР. Він зауважив, що подібна позиція може не подобатися різним політичним силам, але це відповідь на їхню неспроможність щодо створення дієвої коаліції у Верховній Раді, як того вимагає Конституція України.