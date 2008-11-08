Націоналісти провели марш проти комунізму в Чернігові

У Чернігові У Чернігові представники правих сил провели марш та мітинг проти комунізму.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 30 молодих людей, яких супроводжувала майже така ж кількість правоохоронців.

Представники правих організацій Чернігівського правого руху «Українська альтернатива», ВО «Свобода», в тому числі активісти з Києва, Львова, Ніжина зібрались біля каменю «Борцям за волю України», а потім пройшли центральною вулицею Чернігова і провели мітинг біля пам’ятника Леніну.

Промовці на мітингу зазначали, що злочини комуністичного режиму в Україні були безпосереднім наслідком втілення комуністичної ідеології та є частиною військових злочинів та злочинів проти людства. Також прозвучали заклики демонтувати пам’ятник В.Леніну, який на їхню думку, є уособленням політичного терору проти українців.

Свої вимоги учасники мітингу сформували до міської влади, органів прокуратури та СБУ. Зокрема, активісти правого руху вимагають створити у Чернігові музей комуністичного терору і негайно демонтувати в обласному центрі пам’ятник В.Леніну, а також погруддя більшовиків, встановлені на Алеї героїв.

Від органів прокуратури та СБУ чернігівський правий рух вимагає притягнути до відповідальності осіб, які публічно заперечують геноцид українському нації у 1930-х роках.