Тимошенко висловила співчуття Путіну

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття прем’єр-міністру Росії Володимиру ПУТІНУ та російському народу у зв’язку із трагічною загибеллю в Японському морі на атомному човні військовослужбовців та робітників суднобудівного підприємства при проведенні заводських ходових випробувань.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, немає більшої цінності, аніж людське життя, і дуже жаль, коли сильні, красиві, молоді люди йдуть із життя.

„Сумую разом із російським народом та з усіма, хто втратив своїх рідних та близьких через трагічну випадковість”, - йдеться у співчутті прем’єр-міністра України.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада під час ходових випробувань на атомному підводному човні "Нерпа" Тихоокеанського флоту Росії несанкціоновано спрацювала аварійна система пожежогасіння з викидом фреону. Внаслідок аварії загинули 20 осіб - 6 військовослужбовців та 14 цивільних. 22 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Всього на борту у момент інциденту перебували 208 осіб, зокрема 81 військовослужбовець.