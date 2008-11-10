Сьогодні Ющенко перейматиметься бюджетом, а Тимошенко проблемами ГМК
08:49, 10 листопада 2008Політика
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Глава держави завітає до податківців
Сьогодні зранку Віктор Ющенко зустрінеться з міністром фінансів Віктором Пинзеником і обговорить виконання державного кошторису, а також необхідні зміни в проекті бюджету-2009.
Потім глава держави у Податковій адміністрації проведе нараду з питань виконання цьогорічного бюджету.
А прем’єр-міністр спілкуватиметься з власниками підприємств і об’єднань гірничо-металургійного комплексу. Нині вони переживають кризу, багато заводів зупинилися або знаходяться на межі припинення робіт. Тож урядовці і промисловці спільно шукатимуть шляхи виходу із складної ситуації.
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