Сьогодні Ющенко перейматиметься бюджетом, а Тимошенко проблемами ГМК

Сьогодні зранку Віктор Ющенко зустрінеться з міністром фінансів Віктором Пинзеником і обговорить виконання державного кошторису, а також необхідні зміни в проекті бюджету-2009.

Потім глава держави у Податковій адміністрації проведе нараду з питань виконання цьогорічного бюджету.

А прем’єр-міністр спілкуватиметься з власниками підприємств і об’єднань гірничо-металургійного комплексу. Нині вони переживають кризу, багато заводів зупинилися або знаходяться на межі припинення робіт. Тож урядовці і промисловці спільно шукатимуть шляхи виходу із складної ситуації.

ICTV