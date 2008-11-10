Українських чиновників навчать євроінтеграції

Український уряд схвалив держпрограму з підготовки фахівців з європейської та євроатлантичної інтеграції. Експерти побоюються, аби програма не перетворилася на чергову «відбувалівку».

За три роки опанувати європейські закони та стандарти, вивчити іноземну мову мають 113 тисяч українських чиновників. На їхню підготовку планують витратити 84 млн. гривень. Щоправда, у програмі чітко не прописано, чого саме їх навчатимуть, зауважує менеджер європейської програми Фонду «Відродження» Дмитро Шульга. «Якщо ці люди повинні знати просто основи євроінтеграції, то це зі сфери загальних знань. Інша справа, якщо б фахівці вивчали конкретно свою сферу, як вона працює в ЄС і як досягати цих стандартів в Україні. Але чи реально вивчити такий обсяг і чи потрібне таке масове вивчення, то це питання. У нас навіть тренерів немає, аби підготувати стількох спеціалістів», - сказав Шульга. Він побоюється, що чиновників євроінтеграції навчатимуть в українських ВНЗ, і ця програма, як зрештою й інші подібні проекти, зійде нанівець. Експерт каже, ефект був би більшим, якби спеціалістів з євроінтеграції готували міжнародні тренери чи представники громадських організацій. Водночас Шульга вважає, що навіть обізнані з євроінтеграції держслужбовці не наблизять Україну до Євросоюзу та НАТО. Все залежить від політичної волі сторін, підкреслив експерт.

Німецька хвиля