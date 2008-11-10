У ПР просять переголосування: не до всіх дійшло

Партія регіонів закликає народних депутатів визначитись, чи є у Верховній Раді більшість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Погоджувальної ради повідомив перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, депутати мають розібратися, чи знаходяться політичні сили, які сформували уряд і мають нести відповідальність за ситуацію в державі, в опозиції, чи вони є складовими частинами коаліції.

Він зазначив, що без розв’язання цього питання ВР не може нормально працювати. Як підкреслив О.ЄФРЕМОВ, те, що зараз депутати не можуть сформувати порядок денний, намагаються робити все «з коліс», - є неприпустимим. «Якщо є сформована більшість – то ВР працює далі як слід, якщо ні – то давайте думати, що робити далі», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Говорячи про заходи для подолання економічної кризи, О.ЄФРЕМОВ зазначив, що Партію регіонів надзвичайно турбує ситуація зі зменшенням надходжень до місцевих бюджетів. «Регіони залишаються без підтримки держави», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

У зв’язку з цим він зазначив, що необхідно переголосувати відповідну статтю антикризового закону, оскільки низка депутатів, за його словами, не розуміла, про що йдеться.