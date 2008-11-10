Бютівці готові підписати угоду про тимчасову взаємодію

Фракція БЮТ підтримує підписання угоди між гілками влади щодо тимчасової взаємодії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, коментуючи відповідну пропозицію голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Ми підтримуємо підписання угоди в будь-якому форматі, щоб сьогодні вирішувати складні завдання», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що сьогодні відбудеться позачергове засідання уряду, за результатами якого до ВР будуть внесені проекти законів щодо захисту від фінансової кризи ряду галузей.

При цьому І.КИРИЛЕНКО звернувся з проханням до профільних комітетів ВР розглянути ці законопроекти в короткі терміни для того, щоб винести їх на голосування до сесійної зали.

Лідер фракції БЮТ також зауважив, що уряд вже подав до ВР 25 законопроектів щодо мінімізації наслідків фінансової кризи у певних галузях. За його словами, частина з них вже пройшла аналіз в комітетах і тому потребує негайного ухвалення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 листопада, А.ЯЦЕНЮК запропонував парламенту, уряду і Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ підписати угоду про тимчасову взаємодію.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, на даний час питання щодо функціонування коаліції не вирішене, як і немає легітимного вирішення питання щодо проведення дострокових парламентських виборів.

«З огляду на це у нас є єдиний вихід – об’єднатися разом, взяти спільну відповідальність між усіма фракціями парламенту, Президентом і Кабінетом міністрів, і до того моменту, поки ми не вирішимо політичну кризу в цілому, діяти у порядку тимчасової взаємодії задля подолання як економічної, так і політичної кризи», - сказав А.ЯЦЕНЮК.