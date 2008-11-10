Яценюк хоче зібрати лідерів фракцій на годину раніше

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував керівникам депутатських фракцій і головам парламентських комітетів завтра о 9.00 зібратися на нараду для формування порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

До цього лідер фракції комуністів Петро СИМОНЕНКО вкотре наголосив на необхідності термінових заходів для підтримки вітчизняного виробництва. Він нагадав, що сьогодні Кабінет міністрів має внести свої пропозиції до другого антикризового пакету. У зв’язку з цим П.СИМОНЕНКО запропонував закрити сьогоднішнє засідання Погоджувальної ради і зібратися завтра о 9-й год. ранку для розгляду пропозицій Кабміну, якщо вони будуть.

У свою чергу А.ЯЦЕНЮК підтримав таку пропозицію. Він закликав керівників парламентських комітетів також внести свої пропозиції для формування порядку денного засідань парламенту.

Після цього А.ЯЦЕНЮК закрив засідання Погоджувальної ради.