Регіонали розкусили підступний план БЮТ

Фракція Партії регіонів не голосуватиме за питання щодо відставки Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що своєю пропозицією фракція БЮТ намагається влаштувати «дерибан в Фонді держмайна». «Коли наші колеги по парламенту – представники фракції БЮТ пропонують зняти СЕМЕНЮК з роботи, але при цьому кажуть, що наступного керівника не будемо призначати, то ми розуміємо, що вони хочуть при цьому призначити свого заступника і трохи подерибанити дану організацію», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ вимагає цього тижня розглянути у Верховній Раді питання щодо звільнення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

Як заявив сьогодні, 10 листопада, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, відповідний проект постанови був зареєстрований досить давно, і тому це кадрове питання потребує вирішення.

В той же час І.КИРИЛЕНКО наголосив, що мова поки що йде лише про звільнення голови Фонду держмайна, а питання про призначення нового керівника цього відомства потребує додаткових консультацій.