Дубина: контракт з Газпромом хочемо до 2019 року, є болванка...

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір укласти з відкритим акціонерним товариством «Газпром» контракти на постачання і транзит газу до 2019 року.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Контракт хочемо до 2019 року, є болванка, є розуміння всіх моментів», - сказав він.

При цьому О.ДУБИНА уточнив, що це будуть два контракти: на постачання газу в Україну і транзиту російського газу через територію України.

Також О.ДУБИНА додав, що компанія планує підписати контракти з «Газпромом» до кінця листопада.

Нагадаємо, 2 жовтня під час зустрічі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА був підписаний Меморандум про співпрацю в газовій сфері. Одним з ключових положень документа є можливість переходу на прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2009 року. Документом також підтверджено намір поетапного (протягом трьох років) переходу на ринкові, економічно обгрунтовані і взаємоузгоджені ціни на газ для України, а також тарифи на транзит газу її територією.

Цього року в Україну буде поставлений газ центрально- і середньоазіатського походження в обсязі не менше 55 млрд. кубометрів за ціною 179,5 дол. за 1 тисячу кубометрів. Покупцем газу на кордоні з Україною на сьогодні є НАК « Нафтогаз України ».

З 1 травня 2008 року постачання газу промисловим споживачам України в обсязі 7,5 млрд. кубометрів здійснює 100-процентно дочірнє товариство ВАТ «Газпром» ТОВ «Газпром збут Україна».