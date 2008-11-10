Кріль став на захист Кириленка: НУ-НС хочуть перетворити на «філіал БЮТ»

Народний депутат, лідер партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ вважає політичним замовленням заяви деяких народних депутатів про необхідність заміни голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.КРІЛЯ стосовно заяв деяких політиків щодо можливої зміни керівництва фракції НУ-НС.

«Погрози деяких депутатів НУ-НС замінити голову фракції В.КИРИЛЕНКА на більш прийнятну кандидатуру є політичним замовленням» - вважає І.КРІЛЬ.

На його думку, такі заяви свідчать про те, що «у фракції продовжує діяти «п’ята колона», яка не має власної позиції, а лише озвучує тези, підготовлені для них у БЮТ».

І.КРІЛЬ нагадав, що впродовж року депутати «Єдиного Центру» рішуче боролися проти перетворення фракції НУ-НС на «філіал БЮТ».

«Ми вважаємо, що фракція повинна дотримуватися свого політичного курсу, відстоювати власні позиції та реалізовувати обіцянки, дані виборцям» - наголосив голова «Єдиного Центру».

Як зауважив І.КРІЛЬ, саме тому «сьогодні ми підтримуємо позицію керівництва фракції. Вона співпадає із нашими баченням ролі фракції - не перетворити НУ-НС на пішака в чужій політичній грі».

Як повідомляв УНІАН, член фракції НУ-НС Володимир АР’ЄВ у статті для тижневика «Дзеркало тижня» (№ 42 (721) від 8-14 листопада 2008 року) висловив переконання, що кризу у парламентській фракції «Наша Україна — Народна самооборона» можна подолати лише замінивши її лідера В.КИРИЛЕНКА на політика, незалежного від Секретаріату Президента.