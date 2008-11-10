Кріль став на захист Кириленка: НУ-НС хочуть перетворити на «філіал БЮТ»
Голова ЄЦ про «політичне замовлення»
Народний депутат, лідер партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ вважає політичним замовленням заяви деяких народних депутатів про необхідність заміни голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА.
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.КРІЛЯ стосовно заяв деяких політиків щодо можливої зміни керівництва фракції НУ-НС.
«Погрози деяких депутатів НУ-НС замінити голову фракції В.КИРИЛЕНКА на більш прийнятну кандидатуру є політичним замовленням» - вважає І.КРІЛЬ.
На його думку, такі заяви свідчать про те, що «у фракції продовжує діяти «п’ята колона», яка не має власної позиції, а лише озвучує тези, підготовлені для них у БЮТ».
І.КРІЛЬ нагадав, що впродовж року депутати «Єдиного Центру» рішуче боролися проти перетворення фракції НУ-НС на «філіал БЮТ».
«Ми вважаємо, що фракція повинна дотримуватися свого політичного курсу, відстоювати власні позиції та реалізовувати обіцянки, дані виборцям» - наголосив голова «Єдиного Центру».
Як зауважив І.КРІЛЬ, саме тому «сьогодні ми підтримуємо позицію керівництва фракції. Вона співпадає із нашими баченням ролі фракції - не перетворити НУ-НС на пішака в чужій політичній грі».
Як повідомляв УНІАН, член фракції НУ-НС Володимир АР’ЄВ у статті для тижневика «Дзеркало тижня» (№ 42 (721) від 8-14 листопада 2008 року) висловив переконання, що кризу у парламентській фракції «Наша Україна — Народна самооборона» можна подолати лише замінивши її лідера В.КИРИЛЕНКА на політика, незалежного від Секретаріату Президента.