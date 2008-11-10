Ющенко боїться, що «психологічний сигнал» від МВФ швидко розберуть?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності раціонально розпорядитися кредитом Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

«Президент наголошує, що кредит МВФ насамперед є психологічним сигналом, так званим «кредитом до запиту», і звертатися до нього треба в останню чергу, коли інші механізми дають збій», - сказала прес-секретар.

І.ВАННИКОВА наголосила, що позиція Президента чітка і однозначна: влада має робити усе, щоб Україна якомога швидше і з найменшими втратами вийшла з кризи, зберігши належний рівень соціального захисту українських громадян.

За її словами, глава держави наголошує на низці невирішених проблем, насамперед – надання підтримки реальному сектору економіки.

Разом з тим Президент відзначає перші позитивні зрушення на шляху подолання негативного впливу кризи на національну економіку, відзначила І.ВАННИКОВА.