У ПР підозрюють Яценюка в спробі ревізії конституційного ладу

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що пропозиція спікера Арсенія ЯЦЕНЮКА про тимчасову угоду між гілками влади є “нічим іншим, як спроба зняти відповідальність за результати некваліфікованої й вузькокорисливої роботи керівництва держави – уряду і Президента».

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого заступника голови ВР, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив, коментуючи ініціативу глави парламенту щодо підписання угоди про тимчасову взаємодію між фракціями парламенту, Президентом та Кабінетом міністрів на період до повного подолання економічної та політичної кризи.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, «Президент і прем’єр-міністр очолюють політичні сили (БЮТ і НУНС), які сформували всю виконавчу владу й своєю діяльністю, зокрема, привели до нечуваної інфляції й економічної та фінансової кризи».

Перший віце-спікер висловив переконання в тому, що «ця непродумана пропозиція А.ЯЦЕНЮКА по суті є пропозицією щодо ревізії конституційного ладу держави». При цьому він зазначив: «У Верховній Раді України представлені фракції політичних партій, які безпосередньо від громадян України отримали права від їх імені ухвалювати рішення в їх інтересах. А уряд – це продукт двох фракцій БЮТ і НУ-НС, які після виборів створили свою нежиттєздатну коаліцію».

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що «парламентські фракції – це не суб’єкти підприємницької діяльності, які можуть домовлятися на свій розсуд, а представники поглядів, переконань і інтересів українського народу». Отже, переконаний він, «дві фракції, які сформували уряд разом із своїми лідерами ЮЩЕНКОМ та ТИМОШЕНКО, мають нести відповідальність за свою недбалу роботу».