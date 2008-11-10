У Нашій Україні натякають Яценюку, що кота в мішку купляти не будуть

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” визначить свою позицію щодо угоди про співпрацю між гілками влади і постанови щодо звільнення голови Фонду державного майна після оприлюднення цих документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО, коментуючи відповідну пропозицію голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, який сьогодні запропонував парламенту, уряду і Президенту підписати угоду про тимчасову взаємодію.

«Перед тим як давати оцінку таким ініціативам, ми хотіли б бачити текст, або бодай основу такого тексту, який передбачає велике порозуміння», - сказав він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, якщо з’явиться текст, то фракція НУ-НС обговорить його і дасть свою оцінку.

Лідер фракції НУ-НС також зауважив, що це ж стосується і питання про звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду держмайна, на розгляді якого наполягає фракція Блоку Юлії Тимошенко.

Коментуючи той факт, що постанова про звільнення голови ФДМУ була зареєстрована у ВР ще в січні, В.КИРИЛЕНКО сказав: «У нас в січні багато що зареєстровано, але з січня дуже багато що змінилося», і вже не існує коаліції. У зв’язку з цим, наголосив В.КИРИЛЕНКО, всі питання треба розглядати повторно.