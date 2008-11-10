Україна починає світову рекламну кампанію на телеканалі CNN

Україна розпочинає свою першу в історії рекламно-інформаційну кампанію на телеканалі CNN International. Найближчим часом інформацію про сучасну Україну, про її можливості, красу та самобутність побачать жителі більше 150 мільйонів осель в цілому світі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Перша хвиля кампанії, яка розпочалась 10 листопада і триватиме 7 тижнів, присвячена туристичному потенціалу України і передбачає 300 виходів в ефір CNN International рекламного відеоролику «Україна. З красою, ваша». В майбутньому також плануються розміщення подібних матеріалів, які будуть присвячені різностороннім аспектам сучасної України, а також її історії.

В коментарі для прес-служби CNN International, міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН заявив, що «Україна – це справжній прихований скарб спільної Європейської культурної спадщини. Україна – це краса тисячолітньої історії, краса унікальної природи, краса справжньої щирості і гостинності нашого народу. Нашим спільним з CNN проектом, ми б хотіли від усього серця щиро запросити весь світ до нас у гості і збагатити своє відчуття краси».

«Дана інформаційна кампанія відкриває нову еру присутності України в глобальному інформаційному просторі. З цього моменту Україна буде самостійно та цілеспрямовано формувати свій імідж у світі за допомогою такого потужного інформаційного ресурсу як CNN International», - заявив Геннадій КУРОЧКА, керівний партнер компанії CFC Consulting, ексклюзивного представника CNN International в Україні.