Скандальний суддя Татьков виїхав за межі України до того, як йому повідомили про підозру - ГПУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що за клопотанням ГПУ 27 жовтня слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва підозрюваному - колишньому заступнику голови ВГСУ обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн і покладено на нього обов’язки не відлучатися за межі Київського області, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.

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«Згідно з отриманими в ході досудового розслідування даним, Татьков у цей час перебуває на лікуванні за межами України, куди виїхав ще до того, як йому було здійснено повідомлення про підозру»,- йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України, розгляд клопотань про обрання запобіжного заходу здійснюється за участю підозрюваного.

«За таких обставин питання щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання вказаній особі запобіжного заходу буде вирішено після завершення його лікування та повернення в Україну або ж після отримання органом досудового розслідування даних про його умисне переховування від слідства та суду», - додали в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, Департаментом спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишніх голови Вищого господарського суду і його заступника, а нині суддів цього Суду у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) та ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) КК України.