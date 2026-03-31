Росія перекидає РЛС з кордону з Фінляндією, де Україна нарощує дронові удари, - OSINT

Це може бути повʼязано з ефективною роботою України по російських РЛС ближче до лінії фронту.

Росія зменшила кількість маловисотних радіолокаційних станцій (РЛС) "Каста-2Е2" та "Подлет" біля кордону з Фінляндією. Про це пише "Мілітарний" з посиланням на OSINT-аналітиків.

Аналітики зазначають, що через густі ліси, Росія вимушена встановлювати радари в цьому регіоні на спеціальних щоглах. А біля них лишають допоміжні машини, які забезпечують роботу командного пункту та обладнання для функціонування радара. Багато таких місць для розміщення РЛС у цьому районі стоять закинутими, без ознак використання чи активності.

Що цікаво – одна з таких закинутих локацій розташована за кілька кілометрів від великого російського нафтового порту "Усть-Луга", по якому Україна активно бʼє БПЛА

Відео дня

OSINT-аналітик зазначає, що РФ вимушена перекидати РЛС напрямку нового члена НАТО до України. Що свідчить про успішну кампанію Києва зі знищення ворожих систем ППО.

"Каста-2Е2" та "Подлет-К1": що відомо про ці РЛС

"Каста" – це мобільна двокоординатна радіолокаційна станція дециметрового діапазону кругового огляду. Її головною задачею є контроль повітряного простору, визначення цілей і координат – зокрема на малих висотах. Вона може виявляти цілі на відстані до 150 кілометрів. Також повідомляється, що вона може працювати в умовах інтенсивних радіоелектронних завад.

"Подлет" – це РЛС сантиметрового діапазону. Вона працює разом з російськими комплексами ППО С-400 та С-300ПМУ-2. Вона може виявляти цілі на відстанях від 10 до 300 км і на висоті до 10 км. Працює на низьковисотному, висотному, далекому та гірському режимах.

Удари Сил оборони в цьому районі

Зазначимо, що в останні дні цей регіон піддається масованим атакам безпілотникам. Зокрема 29 березня СБУ вдруге за тиждень атакували російський нафтотерміналв порту "Усть-Луга" на Балтиці. Йдеться про ключовий російський морський порт в регіоні, через який здійснюється експорт нафти.

Загалом же, удари по цьому районі завдаються вже другий тиждень поспіль. Відтак атака 29 березня стала пʼятою поспіль по цьому району. Тоді наслідки пожежі було видно зокрема з пасажирських літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: