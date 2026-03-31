Росія передає Ірану весь досвід ведення війни: Зеленський пояснив мету Москви

Президент висловив сподівання, що США не відсунуть Україну на другий план на тлі війни з Іраном.

Росія буде ділитися з Іраном усім, що знає про ведення війни, а також розвідувальними даними та дронами. Москва хоче, аби конфлікт на Близькому Сході тривав довше, аби США приділяли менше уваги підтримці України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю журналісту Fox News Метту Фінну. Фрагмент розмови кореспондент виклав на своїй сторінці в Instagram.

"Росія поділиться всім, що знає про цю війну, усім досвідом, набутим під час війни проти України, – вона вже ділиться цим з іранцями. Ми це точно знаємо", – сказав український лідер.

Відео дня

Водночас він не впевнений, чи постачає Росія Ірану ракети. Однак і не виключив такої можливості.

Про підтримку України з боку США

Зеленський також висловив сподівання, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо та американська адміністрація не відсунуть Україну на другий план на тлі операції "Епічна лють".

"США допомагали нам від самого початку і дотепер, ми вдячні за це. Я сподіваюся, що Америка не відвернеться, бо я вважаю, що ми захищаємо Україну, ми захищаємо Європу, ми захищаємо НАТО. Я знаю, що зараз у США існують різні думки щодо захисту НАТО тощо, але США є лідером НАТО, і якщо Україна впаде, то Росія піде на країни НАТО", – пояснив він.

Глава держави зауважив, що продовжує прагнути миру та припинення вогню. Однак нинішній формат тристоронніх переговорів не працює, оскільки, Росія не сідає за стіл переговорів.

Співпраця з країнами Перської затоки

За словами Зеленського, він здійснив візит до ОАЕ, щоб поділитися інформацією про системи протидії дронам та ракетам, які Україна розробила для боротьби з Росією за останні чотири роки війни. Зазначається, що натомість Україна потребує балістичних ракет, аби давати відсіч російській агресії.

Україна поділилася інформацією з чотирма країнами Перської затоки, включаючи ОАЕ, Катар, Саудівську Аравію та Йорданію.

Війна на Близькому Сході і Україна

Україна отримала запити на співпрацю в оборонній сфері від ще двох країн Перської затоки. За словами президента України Володимира Зеленського, мова про Бахрейн та Оман. Раніше угоди про співпрацю було укладено із ОАЕ, Саудівською Аравією та Катаром.

Крім того, Україна пропонує свій досвід для вирішення проблеми з блокуванням Ормузької протоки. Як пише Politico, Київ може запропонувати експертизу та досвід, отримані під час організації "зернового коридору" в Чорному морі.

Вас також можуть зацікавити новини: