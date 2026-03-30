Парламент Ізраїлю проголосував за смертну кару через повішення, – The Guardian

Смертна кара фактично стає основним покаранням для палестинців, засуджених за напади зі смертельними наслідками.

В Ізраїлі парламент схвалив резонансний законопроект про введення смертної кари для терористів. "За" документ проголосували 62 депутати, "проти" – 48, пише The Guardian.

Документ передбачає, що смертна кара стає фактично основним покаранням для палестинців, засуджених за смертельні напади. При цьому вирок може виноситися без одностайного рішення суддів і без обов'язкового запиту з боку прокуратури, а його виконання має відбуватися протягом 90 днів.

Закон просували ультраправі сили, зокрема партія "Оцма Єхудіт" ("Єврейська сила") та її лідер, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір. Безпосередньо перед початком голосування Бен-Гвір виголосив з трибуни гучну промову, назвавши цей закон давно назрілим і символом сили та національної гордості:

"Відсьогодні кожен терорист знатиме, і весь світ знатиме, що хто б не забрав життя, держава Ізраїль забере його".

Коли законопроект було ухвалено, зал вибухнув радісними вигуками, і Бен-Гвір на знак святкування підняв пляшку. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який прийшов до зали особисто проголосувати "за", сидів нерухомо.

Нова норма поширюється насамперед на палестинців, яких судять військові суди на Західному березі. При цьому ізраїльські громадяни в аналогічних справах можуть розраховувати на альтернативу у вигляді довічного ув'язнення.

Закон викликав різку реакцію як всередині країни, так і за її межами. Правозахисні організації та міжнародні структури називають його дискримінаційним і попереджають про порушення міжнародного права. На думку критиків, такий захід може посилити напруженість і призвести до ескалації насильства.

Водночас прихильники ініціативи стверджують, що посилення покарання має стати фактором стримування та зменшити кількість нападів.

Окремо зазначається, що в сучасній історії Ізраїлю смертна кара застосовувалася вкрай рідко – востаннє у 1962 році, коли було страчено нацистського злочинця Адольфа Ейхмана.

Незважаючи на прийняття закону, його подальша доля залишається невизначеною: документ може бути оскаржений у Верховному суді Ізраїлю.

