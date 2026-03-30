Країни Перської затоки майже вичерпали запаси Patriot, – Bloomberg

За час конфлікту вони використали до 85 % ракет ППО, що змусило їх перейти на дешевші рішення.

Країни Перської затоки за час війни США та Ізраїлю проти Ірану витратили більшу частину своїх ракет для систем ППО Patriot. За даними Bloomberg, йдеться щонайменше про 2400 ракет типів PAC-3 і GEM-T із приблизно 2800, які перебували на озброєнні до початку бойових дій.

Таким чином, значна частина арсеналу протиповітряної оборони була використана за короткий період, що підкреслює інтенсивність ракетних атак і навантаження на системи перехоплення.

Іран з початку війни 28 лютого запустив по країнах Перської затоки майже 1200 балістичних ракет і 4000 примітивних крилатих ракет "Шахед", згідно з офіційними звітами цих країн, які не є вичерпними.

"Без активної підтримки США у більшості країн не залишилося б нічого, чим можна було б захиститися від іранських ракет", – заявила Келлі Грієко, старший науковий співробітник Центру Стімсона.

На тлі вичерпання запасів дорогих перехоплювачів країни регіону почали активніше використовувати альтернативні рішення. Зокрема, йдеться про застосування дешевших боєприпасів типу JDAM.

Однак повністю відмовитися від більш складних засобів ППО не вдалося. Крилаті ракети продовжують використовуватися, оскільки в низці зон зберігаються ризики для операцій на малій дистанції.

Ситуацію ускладнює обмежений темп виробництва. Як зазначається, Lockheed Martin, що випускає ракети PAC-3, виробляє близько 650 одиниць на рік.

Міністерство оборони США заявило, що має у своєму розпорядженні всі необхідні боєприпаси для виконання поставлених завдань. Документи FMS показують, скільки ракет було запрошено або санкціоновано, але, можливо, було поставлено меншу кількість.

Це означає, що поповнення витрачених запасів може зайняти значний час, особливо з урахуванням триваючих бойових дій і високого попиту на системи ППО.

Вичерпання запасів Patriot у країнах Перської затоки показує, наскільки ресурсомісткою стає сучасна протиповітряна оборона. Навіть великі арсенали можуть швидко скорочуватися під час інтенсивних атак, а їх відновлення обмежене виробничими потужностями оборонної промисловості.

Наслідки війни з Іраном

Раніше повідомлялося, що на тлі нарощування чисельності військ США на Близькому Сході поширюються чутки про плани Трампа провести наземну операцію в регіоні. Йдеться про наміри Пентагону взяти під контроль острів Харк, через який проходить 90% усього експорту іранської нафти. Така спроба США може викликати серйозну ескалацію конфлікту і жорстку відповідь Ірану, оскільки острів є стратегічно важливим об'єктом для Тегерана. У разі подібної операції Іран може діяти за одним із 4 можливих сценаріїв.

Крім того, вранці 30 березня зросли ціни на нафту. Котирування підштовхнули вгору перші атаки єменських хуситів на Ізраїль, що призвело до розширення зони конфлікту на Близькому Сході.

На тлі цього президент Єгипту закликав Трампа припинити бойові дії в регіоні та попередив, що в разі ескалації конфлікту ціни на нафту перевищать позначку в 200 доларів за барель.

