Союзники попросили Україну завдавати менше ударів по російській нафті, - Зеленський

Це повʼязано з енергетичною кризою у світі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі союзники України надіслали Києву "сигнали" щодо можливості скорочення атак по російському нафтовому сектору на великі відстані через різке зростання світових цін на енергоносії. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у чаті WhatsApp, передає Reuters.

За словами глави держави, Україна готова відповісти взаємністю, якщо РФ припинить атакувати українську енергетичну систему. Також він наголосив, що Київ готовий до великоднього перемирʼя.

"Останнім часом, у зв’язку з такою серйозною глобальною енергетичною кризою, ми дійсно отримали сигнали від деяких наших партнерів щодо того, як зменшити наші заходи у нафтовій та енергетичній галузях Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Водночас джерело Reuters повідомило, що американські чиновники передали це повідомлення своїм українським колегам в межах постійних перемовин, наголосивши, що перші "сигнали", швидше за все, надійшли з Москви.

Своєю чергою повернувшись зі свого візиту на Близький Схід, Зеленський сказав, що досяг домовленості з деякими країнами регіону про надання енергетичної допомоги Україні.

Зокрема він досяг угоди про постачання дизельного пального в Україну протягом року, яке є важливим для роботи ЗСУ та сільськогосподарського сектору країни, що є основою економіки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські дрони зруйнували майже половину експортних потужностей нафти РФ. За словами журналістів, якщо через війну США в Ірані російський президент Володимир Путін розраховував на величезний несподіваний прибуток, то ці сподівання можуть буквально розвіятися, як дим.

"Удари безпілотників з боку України також змушують Москву відмовитися від пріоритетності деяких видів експорту та захищати споживачів, які вже й так страждають від високої інфляції", - пише видання Fortune.

Також CNN писав, що дрони ЗСУ паралізували нафтові заводи ворога. Зазначається, що лише за останній місяць було здійснено 10 масштабних нальотів на російські об’єкти, деякі з яких розташовані глибоко в тилу.

Водночас росЗМІ повідомили, що через удари російський уряд готується ввести заборону на експорт бензину, яка має набути чинності з наступної середи.

