'Не дуже вдала угода': Рубіо не виключає, що США можуть переглянути свої відносини з НАТО

Держсекретар США розкритикував членів НАТО за відмову надати доступ до військових баз.

Державний секретар НАТО Марко Рубіо не виключив, що США можуть переглянути свої відносини з НАТО після закінчення війни з Іраном, повідомляє Bloomberg.

Рубіо пояснив, що причиною такого рішення може стати недостатня підтримка з боку військового альянсу під час конфлікту на Близькому Сході.

Видання зазначає, що держсекретар США розкритикував членів НАТО за відмову надати доступ до військових баз, після того як раніше президент Дональд Трамп назвав партнерів по НАТО "боягузами", а сам альянс – "паперовим тигром".

"Президент і наша країна будуть змушені переглянути все це після завершення цієї операції. Якщо НАТО полягає лише в тому, що ми захищаємо Європу в разі нападу, а вони відмовляють нам у праві на розміщення військ, коли це нам потрібно, то це не дуже вдала угода. У таких умовах важко залишатися учасником альянсу", - заявив Рубіо в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera.

В статті йдеться, що члени НАТО в основному відхилили прохання Трампа про допомогу у відновленні прохідності суден Ормузькою протокою, яку Іран фактично перекрив, погрожуючи вжити заходів у відповідь після нападів з боку США та Ізраїлю.

Видання нагадало, що цей стратегічно важливий маршрут для постачання енергоносіїв фактично закритий з кінця лютого, що призвело до різкого зростання цін на нафту та газ.

"Коли ця операція завершиться, прохід буде відкрито – так чи інакше. Він буде відкрито, тому що Іран погодиться дотримуватися норм міжнародного права і не блокувати комерційний водний шлях, або ж коаліція країн з усього світу – та й з самого регіону – за участю Сполучених Штатів подбає про те, щоб він був відкритий", - зазначив Рубіо.

Вказується, що головним об’єктом гніву США стала Іспанія, яка закрила свій повітряний простір для американських літаків, задіяних в операціях в Ірані.

Таким чином, країна посилила свої попередні спроби дистанціюватися від конфлікту шляхом заборони використання американських баз на території Іспанії.

Примітно, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також зазнав жорсткої критики з боку Трампа після того, як спочатку відхилив прохання президента надати США доступ до військових баз країни для проведення ударів по Ірану, а згодом дозволив США використовувати ці бази для "обмежених оборонних дій".

"США можуть найефективніше проєктувати свою силу на Близький Схід, коли мають у своєму розпорядженні географічні позиції союзників – логістичні центри в Німеччині, авіабази у Великій Британії, військово-морські об’єкти в Іспанії та дозволи на проліт, що дають змогу літакам переміщатися без перешкод", - пояснює видання.

Також в публікації нагадується, що Трамп вже давно критикує НАТО, неодноразово ставлячи під сумнів його актуальність і закликаючи союзників погодитися на збільшення видатків на оборону до 5 % від валового внутрішнього продукту.

Війна в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що очільник Білого дому Дональд Трамп поділився з журналістами, що розглядає можливість встановлення контролю над нафтовою промисловістю Ірану. Зокрема, президент США не виключає захоплення острова Харк. Відомо, що через нього Тегеран експортує 90% нафти. Тому острів є головним джерелом доходів країни. Примітно, що The Times поділилося, що багато експертів стверджують, що спроба захопити цей важливий нафтовий вузол Ірану стане самогубною місією.

Також ми писали, що Financial Times зазначає, що президент США Дональд Трамп спонукає супротивників шукати нові важелі впливу на США. Не виключено, що розпочата Трампом війна проти Ірану, зрештою, може посилити позиції Тегерана на світовій арені. Зазначається, що блокування Ормузької протоки дає Ірану реальні перспективи вийти з нинішньої війни з посиленими позиціями на міжнародній арені. Додається, що Іран показав, що може завдавати шкоди країнам Перської затоки. Видання зауважило, що з кожного судна Іран стягує по 2 мільйони доларів за безпечний прохід заблокованою протокою. Таким чином, на місяць країна може залучати мільярди доларів до бюджету.

