Війна в Ірані викрила фатальну прогалину в обороні Туреччини, - Forbes

Анкара робить ставку на власні розробки та західні технології, залишаючи російські системи "за бортом".

Війна з Іраном вказала на серйозні недоліки в протиповітряній обороні Туреччини, попри те, що країна активно нарощує свою військову міць та створює нові системи озброєння, повідомляє Forbes.

Відомо, що Анкара наразі володіє третім за величиною парком винищувачів F-16 у світі та нещодавно замовила 56 літаків Eurofighter Typhoon. Паралельно з цим країна працює над національною системою "Сталевий купол", яка базується на вітчизняних розробках.

Генеральний директор виробника ракет "Рокетсан" Мурат Ікінчі у коментарі для агентства "Анадолу" високо оцінив цей проєкт.

"Можу сказати, що ми працюємо над тим, щоб він міг задовольнити всі потреби нашої країни у сфері протиповітряної оборони", – сказав він.

Однак, на думку експертів, попри успіхи ракет "Хісар" і "Сіпер", "Сталевий купол" все ще не може замінити американські системи Patriot PAC-3 або THAAD, коли йдеться про боротьбу з балістичними ракетами.

Російські С-400, які Туреччина придбала у 2019 році, не лише не розв'язують цю проблему, а й стали перепоною для отримання американських винищувачів п'ятого покоління.

За наявними даними, російські комплекси великої дальності навіть не планують використовувати.

Ба більше, під час відбиття реальних загроз у березні цього року турецьке Міноборони надало перевагу системам НАТО, а не російським розробкам. Як зазначається у публікації, С-400 продемонстрували низьку ефективність проти балістики під час війни в Україні, що підштовхує Анкару до переговорів із США.

За інформацією джерела, Туреччина може повернути ракети Росії, щоб розчистити шлях до купівлі 40 літаків F-35 та сучасних систем Patriot чи THAAD.

Раніше УНІАН писав, що країни Перської затоки майже вичерпали свої запаси ракет для систем ППО Patriot через масовані атаки Ірану. За час конфлікту вони використали до 85% наявних перехоплювачів, що змусило їх переходити на дешевші та менш ефективні засоби захисту. Водночас відновлення запасів ускладнюється обмеженим виробництвом і високим попитом.

Додамо, що Володимир Зеленський заявив - Київ готовий допомогти партнерам у розблокуванні Ормузької протоки, яка є критично важливою для світових поставок нафти. Він зазначив, що Україна вже обговорювала це питання з країнами регіону та ділиться своїм досвідом функціонування Чорноморського коридору.

