Сирський відверто висловився про проблему СЗЧ та як її розв'язати

Головнокомандувач ЗСУ розповів. що проти введення жорстокого покарання для тих, хто самовільно залишив військову частину.

Багато зроблено, щоб військовослужбовці, які з різних причин самовільно залишили військову частину, поверталися на службу, заявив в інтерв'ю Факти Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський.

На думку Сирського, для цього створено всі умови й чимало військовослужбовців щоденно повертаються в батальйонні резерви, де їх розприділяють в свої або ж інші військові частини.

На питання журналіста, чи варто вводити покарання для таких військових, Головнокомандувач ЗСУ відповів, що проти цього.

"Я не прихильних жорстких заходів. На мою думку, законодавство України й так суворо ставиться до тих, хто порушує цей закон. Я бачу цей процес в тому, щоб максимально створити умови, щоб самих СЗЧ було менше на всіх етапах мобілізації", - сказав Сирський.

Він зазначив, що основною причиною СЗЧ є небажання проходити службу, побоювання за своє життя. На думку Головнокомандувача ЗСУ, щоб не було проблем з мобілізацією, потрібно, щоб представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ставилися до мобілізованих "по-людськи".

"Тобто, щоб не було образ, формалізму. Людське ставлення повинно бути на всіх етапах. Я думаю, що тоді й проблем буде набагато менше", - додав Сирський.

Генерал-полковник зауважив, що Міноборони України, Генштаб ЗСУ та президент України Володимир Зеленський постійно працюють над тим, щоб створити нормальні умови мобілізованим.

Сирський додав, що це стосується розміщення, безпеки в навчальних центрах, підготовки до військової служби. Зокрема, тривалість навчання мобілізованих було збільшено до 50 діб, а також до 14 діб введено курс адаптивної підготовки.

"Тобто було зроблено все, щоб людина свідомо ставилася до того, що необхідно готуватися до війни", - пояснив Головком.

Сирський додав, що зміни спрямовані на те, щоб мобілізовані розуміли, що від якості навчання та засвоєння матеріалу залежить їхнє життя та здоров'я.

"Коли процес свідомого навчання, підготовки буде дійсно досконалим, я думаю, що й кількість СЗЧ значно зменшиться", - поділився Сирський.

Також Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що важливе й спілкування. Він додав, що відвідує військові частини й спілкується з усіма.

Інші заяви Сирського

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Сирського, армія Росії ніколи не припиняла спроби проведення наступальних дій, вони фактично перейшли з 2025 в 2026 рік. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що минулого року плани противника вдалося зірвати. Сирський однією з причин, чому у росіян не виходить реалізувати свої плани, назвав те, що вони воюють чисельністю, але не якістю. Головком додав, що можливостей ворога недостатньо, щоб виконати ті завдання, які ставлять російські командири перед солдатами.

Також ми писали, що Сирський оцінив мобілізацію в країні на 6-7 балів з 10. Він зауважив, що якщо 2 роки тому на фронті не вистачало снарядів, то зараз - підготовлених та навчених військових. Сирський зауважив, що хотілося б кращої якості підготовки та більшої кількості людей вмотивованих людей. Він додав, що важливо, щоб мобілізовані не залишали військову частину та виконували всі поставлені задачі.

