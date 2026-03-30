Графіки відключень 31 березня: чи будуть вимикати світло у вівторок

В "Укренерго" повідомили про можливість застосування заходів обмеження споживання.

У вівторок, 31 березня, для побутових споживачів не будуть застосовувати погодинні графіки відключень електроенергії. Аналогічно і промислові підприємства в усіх регіонах України зможуть працювати без обмеження потужності. Про це повідомляє "Укренерго".

Дощова погода принесла з собою побоювання, що сонячні електростанції не забезпечуватимуть достатній обсяг генерації електроенергії. Проте, незважаючи на погоду, енергетикам вдається вже тиждень уникати обмежень в подачі світла українцям.

При цьому в "Укренерго" нагадують, що аби такий стан справ тривав і надалі, варто ощадливо користуватися потужними електроприладами – зокрема, обмежити їхнє використання в пікові для енергосистеми години з 18:00 до 22:00.

Попри стабілізацію енергосистеми, ворог не полишає спроб залишити українців без світла. Російські окупанти продовжують завдавати ударів по енергоструктурі. Так, 30 березня знеструмленими внаслідок ворожих атак залишилися мешканці семи областей.

При цьому кремлівська агресія провокує збої в енергосистемі не тільки України, а й сусідніх країн. Через російську атаку Молдова запровадила минулого тижня надзвичайний стан та закликала мешканців не користуватися ліфтами без нагальної необхідності.

