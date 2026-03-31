Росіяни ударили по кількох областях, є руйнування та поранені (фото)

Найбільше поранених у Сумській області.

Російські окупанти скинули на Глухівську громаду Сумської області дві керовані авіабомби, внаслідок чого на даний час відомо про 13 поранених.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА). "Обидва влучання – неподалік одне від одного, у житловому секторі".

Повідомляється, що найменшій пораненій – лише 6 років. У момент удару вона разом із батьком була вдома.

"Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Восьмеро постраждалих залишаються в лікарнях", - деталізували в ОВА.

Там додали, що пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, автомобілі.

Крім цього, у Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА, внаслідок чого було пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"За уточненою інформацією, на жаль одна людина загинула. Травмовано троє людей. Двох - госпіталізували, зокрема – 11-річного хлопчика", - повідомив голова ОВА.

Загалом вибухи цієї ночі лунали в Одесі, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Житомирщині.

Зокрема, як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, під ранок ворог атакував Одесу ударними БпЛА.

"Зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок у Київському районі. Пошкоджено фасад, балкони та скління з другого по четвертий поверхи. Пожежу, що виникла внаслідок удару, оперативно ліквідовано", зазначив він.

Лисак додав, що внаслідок атаки поранено чоловіка. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці.

Удари по Україні

23 березня росіяни завдали масованого удару по Одесі. Тоді загинуло двоє людей, було багато поранених. У місті фіксувалися значні руйнування житлового сектора, пошкоджені заклади освіти та пологовий будинок.

У ніч на 28 березня армія РФ атакувала Одесу десятками дронів, у місті спалахнули пожежі. Атака тривала кілька годин.

