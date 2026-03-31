Такого не було з 2024 року: ціна на важливий метал різко зросла, попри війну в Ірані

Ціни на алюміній можуть показати найзначніше місячне зростання за останні майже два роки. Війна на Близькому Сході призвела до збоїв у постачанні та пошкодження місцевих виробничих потужностей, що спричинило загострення ситуації на світовому ринку.

Видання Bloomberg пише, що ціна на алюміній у Лондоні наблизилася до позначки 3500 доларів за тонну. Таким чином, місячне зростання цін на цей метал склало 10% – максимальний показник з квітня 2024 року.

Конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном вплинув на ціни на сировинні товари, зокрема на кольорові метали. Близько однієї десятої світового виробництва алюмінію зосереджено в Перській затоці, а експорт ускладнений через закриття Ормузької протоки. Крім того, іранські безпілотники та ракети завдали ударів по заводах компаній Aluminium Bahrain BSC та Emirates Global Aluminium PJSC.

Завод EGA в Аль-Тавілі, потужністю 1,6 млн тонн на рік, можна списати на довгострокову перспективу, зазначив аналітик Bernard Dadhah з Natixis SA. Це може призвести до того, що ринок з профіциту пропозиції в 200 000 тонн перейде до дефіциту близько 1,3 млн тонн наступного року, повідомив він, попередивши про більш серйозний дефіцит, якщо завод у Бахрейні також зазнав серйозних пошкоджень.

Станом на 04:44 ранку за київським часом тримісячні контракти на поставку алюмінію на Лондонській біржі металів подорожчали на 1,8% до 3 461,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу обійдеться в 3,46 долара.

25 березня ціни на мідь і більшість інших металів зросли. Оптимізм у зв'язку з дипломатичними зусиллями Вашингтона щодо припинення війни на Близькому Сході посилив схильність трейдерів до ризику.

Керівник відділу досліджень Chaos Ternary Futures Лі Сюечжі попередив, що поки війна не припиниться, ризик зниження цін на неблагородні метали зберігається.

