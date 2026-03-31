Дрони відбили у окупантів українських військових, які потрапили в полон (відео)

Почувши підліт першого FPV, конвоїр не встиг сховатися за спинами своїх заручників.

Операторам дронів вдалося відбити у російських окупантів двох українських полонених без втручання піхоти. Про це розповіли у 225-му окремому штурмовому полку (ОШП).

Як зазначається, дрони 225-го ОШП відбили у загарбників українських полонених, яким потім вдалося втекти.

"На хвилиночку - самі лишень дрони, без жодної участі піхоти!", - наголошують військові.

На відео можна побачити, як між зруйнованими будівлями росіянин під дулом автомата веде двох українських військових, руки яких зв'язані за спиною. Потім, побачивши дрон, українці "притискаються" до однієї з будівель, а росіянин забігає в інший будинок, у дах якого влучає дрон. Окупант вискакує назовні і ховається в прибудові, куди також потрапляє український безпілотник. Через деякий час двоє чоловіків все ще зі зв’язаними руками якомога швидше віддаляються від місця, де потрапили у полон та, судячи за все, пересуваються до своїх.

"Почувши підліт першого FPV, окупант-конвоїр не встиг сховатися за спинами своїх заручників і в паніці прийняв фатальне для себе рішення. Більш буквального втілення стратегії "розділяй і володарюй" (divide et impera) - годі й уявити. Висловлюємо щиру подяку 108-й бригаді та іншим підрозділам Сил Оборони за дронову колаборацію", - заявили у полку.

Нагадаємо, раніше українські спецпризначенці на полі бою відбили за допомогою дронів трьох своїх побратимів, які потрапили у полон під час виконання завдання. Бійці підрозділу, який входить до спецпідрозділу ГУР "Артан", вирушили на завдання – повинні були здійснити диверсійно-розвідувальний рейд до позицій 247-го десантно-штурмового полку російських окупаційних військ. Однак, діставшись ворожих позицій, бійці зіштовхнулися з групою противника та вступили у ближній бій - троє штурмовиків проти трьох російських десантників, які застосували невідому хімічну речовину. Внаслідок отруєння газом українці втратили боєздатність та були захоплені противником.

