'А ви так вмієте?' Мадяр публічно поставив на місце главу Rheinmetall

Українська модель виробництва дронів – це не класична індустріальна система, а гнучка та масштабована "екосистема".

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді різко відповів на висловлювання глави Rheinmetall Арміна Паппергера, який зневажливо відгукнувся про українське виробництво дронів.

В інтерв'ю Паппергер заявив, що українські безпілотники нібито створюються "домогосподарками з 3D-принтерами" і загалом не є технологічним проривом, порівнявши їх виробництво з "грою в Lego" та підкресливши, що це "не технологія рівня Lockheed Martin, General Dynamics або Rheinmetall".

Бровді не тільки не став заперечувати цю оцінку, а й переосмислив її на свою користь: "Ви праві, пане Армін Паппергер, нехай і через крик душі. Волелюбний український Птах - це ніяка не інновація, це революція війни. Змагання прошивок та частот. І так, це боляче індустріалам, адже відбувається демократизація високоточної зброї "кухонними лайном та палками".

За його словами, українська модель виробництва дронів – це не класична індустріальна система, а гнучка та масштабована "екосистема", яку неможливо знищити точковими ударами:

"Окрім іншого - це "хмарний" комбінат, який неможливо зупинити, розтрепавши ракетою чи безпілотниками ж, як Усть-Лугу. А швидкість ітерацій вимірюється махами. Гігантизм динозаврів, що панували на планеті, їх не врятував. Нова доктрина, новітня війна. А Ви так вмієте?"

На ситуацію також відреагував президент Володимир Зеленський. Коментуючи слова Паппергера, він зазначив: "Якщо кожна домогосподарка України дійсно може створювати дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall".

Слід зазначити, що скандал розгорівся після інтерв'ю Паппергера виданню The Atlantic. На тлі критики Rheinmetall він спробував згладити ситуацію і виступив із більш дипломатичною заявою, висловивши "глибоку повагу до зусиль українського народу у захисті від російської агресії".

У свою чергу позаштатний радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин також публічно прокоментував заяву генерального директора Rheinmetall. Камишин підкреслив, що всі працівники оборонної галузі заслуговують на повагу. І українські жінки працюють нарівні з чоловіками, і, незважаючи на те, що вони домогосподарки, вони заслуговують на повагу.

