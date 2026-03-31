Трамп не бачить іншого способу зупинити Путіна, окрім як віддати Донбас, - Зеленський

Президент висловив здивування таким підходом, оскільки вважає, що не Україна повинна платити за припинення війни, адже не вона є агресором

Адміністрація президента США Дональда Трампа не бачить іншого способу закінчити війну в Україні, окрім як віддати весь Донбас Росії.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський виданню Axios. Видання зазначило, що Зеленський стурбований тим, що після закінчення війни з Іраном адміністрація Трампа відновить тиск на Київ з метою віддати Донбас Росії, щоб припинити війну:

"Вони хочуть закінчити війну. Мене турбує те, що вони бачать лише один спосіб це зробити. Я впевнений, що Трамп і його команда хочуть закінчити війну. Але чому ми маємо за це платити? Ми не агресори. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім як вивести українські війська з нашої території. Мене турбує те, що ніхто насправді не цінує небезпеку такого рішення для нашої безпеки".

При цьому влада України та Європи стурбована послабленням тиску адміністрації Трампа на Росію.

Видання зазначило, що оскільки США повністю зосереджені на Ірані, прогресу в переговорах щодо України не спостерігається. Видання нагадало, що 10 днів тому високопоставлена українська делегація зустрілася зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Маямі, але це ні до чого не привело.

Про війну в Ірані

Затяжна війна в Ірані буде дуже корисна для Росії і дуже шкідлива для України. Український президент розповів, що зараз економіка Росії отримує багато грошей завдяки зростанню цін на нафту і послабленню санкцій США.

Зеленський висловив упевненість, що Росія хоче затяжної війни, оскільки це їй вигідно:

"США зосереджені на Близькому Сході і можуть скоротити військову допомогу Україні. Санкції частково зняті. Я бачу тільки вигоду для Росії від продовження війни з Іраном".

При цьому він зазначив, що на Україну затяжна війна в Ірані позначиться не найкращим чином. Зокрема, такий стан справ може завадити Україні отримати озброєння:

"Мене це не просто турбує, я впевнений, що у нас будуть такі проблеми. Абсолютно".

Про допомогу Росії Ірану

Зеленський заявив, що Україна надала країнам Перської затоки докази того, що Росія передала іранцям супутникові знімки американських і європейських військових баз у Саудівській Аравії, Катарі, Йорданії та ОАЕ.

Зеленський сказав, що Росія отримувала аналогічні знімки перед нанесенням авіаударів по Україні, тому він припускає, що Росія допомагає Ірану в наведенні на ціль.

"Росія безпосередньо підтримує Іран, на 100%. Той самий формат обміну супутниковими знімками, що й у випадку з Україною", – сказав глава української держави.

Зеленський додав, що росіяни поділилися з Іраном своїм оперативним досвідом війни проти України, наприклад, як проводити атаки ближнього радіусу дії з використанням безпілотників FPV.

Про відносини з Ізраїлем

Видання зазначило, що під час свого близькосхідного турне Зеленський не відвідав Ізраїль. Він сказав, що багато країн зверталися до України за допомогою після початку війни в Ірані, але не Ізраїль.

Зеленський заявив, що не розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 2 роки, і що "Ізраїлю вирішувати", чи хоче він співпрацювати з Україною.

"У нас є те, що йому потрібно, і у нього є те, що потрібно нам... у нас великий дефіцит у сфері протиповітряної оборони. Але у нас є те, чого немає в Ізраїлі, і ми готові до цього діалогу".

Переговори про закінчення війни в Україні

Переговори між РФ, Україною та США загальмувалися з початком війни в Ірані. Хоча 26 березня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що РФ нібито зацікавлена в дипломатичному врегулюванні конфлікту з Україною, однак поскаржився, що основні питання досі залишаються неузгодженими.

Про це 21 березня видання Бі-бі-сі опублікувало замітку про те, що Іран насправді ні до чого і мирні переговори почали буксувати ще до нього, і на те було кілька важливих причин. Загалом же формат переговорів у нинішньому вигляді навряд чи призведе до закінчення війни в Україні.

