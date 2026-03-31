Нетаньягу завжди намагається знайти баланс між Україною та РФ, - Зеленський

Зеленський зазначив, що "Україна має речі, які потрібні Ізраїлю, а Ізраїль має те, що потрібно нам і ми готові до діалогу".

Незважаючи на те, що Росія надає військову допомогу Ірану, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагається "підтримати баланс" з російським диктатором Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю N12.

Зеленський зазначив, що Росія ділиться з Іраном розвідданими та оперативними знаннями, які вона отримала у війні з Україною. Водночас, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу продовжує збалансовано ставитися до Росії, незважаючи на її допомогу Ірану.

"У мене склалося враження, що Нетаньяху завжди намагається знайти баланс між Росією та Україною, навіть коли очевидно, що Росія допомагає Ірану. Він прем'єр-міністр, і він має ухвалювати рішення", - висловив думку Зеленський.

В статті йдеться, що Ізраїль - єдина країна, окрім Угорщини, яка не стала явно на бік України, не допомогла їй зброєю і підтримувала тісні стосунки з Кремлем.

Додається, що Нетаньягу не намагався налагодити близькі стосунки із Зеленським. Прем'єр-міністр Ізраїлю лише раз за останні три роки зустрічався з Зеленським, а також вони двічі розмовляли телефоном.

"Я не мав жодних звязків з премєр-міністром Ізраїлю чи президентом Ізраїлю з початку повномасштабної війни. Тому ми нікого не посилали до Ізраїлю і ніхто не просив нас про допомогу", - зазначив Зеленський.

Як вказується в статті, остання розмова Нетаньягу і Зеленського була в січні 2025 року. На початку повномашстабного російського вторгнення в Україну прем'єр-міністр Ізраїлю попросив поговорити з Зеленським.

Видання зазначило, що президент України погодився на розмову, але Нетаньягу не дзвонив.

"На мою думку, це залежить від Ізраїлю. Коли ви хочете отримати допомогу, ви повинні бути відкритими і пояснити, в чому проблема. Інакше не допоможеш. Це все одно, що йти до лікаря, не пояснюючи, що болить", - сказав президент України.

Зеленський попросив в інтерв'ю передати повідомлення Нетаньягу:

"У нас є речі, які потрібні Ізраїлю, а в Ізраїлю є речі, які нам потрібні. Він це добре знає, ми вже кілька разів говорили Ізраїлю, що нам потрібно. У нас великий дефіцит ППО, але у нас є і можливості, яких немає в Ізраїлю, і ми готові до такого діалогу".

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський не виключає, що Росія буде ділитися з Іраном усім, що знає про ведення війни, а також дронами та розвідувальними даними. Однак, президент України не впевнений на 100%, чи постачає Росія Ірану ще й ракети. Зеленський не виключає, що Москва хоче, щоб конфлікт на Близькому Сході тривав довше й США приділяли менше уваги підтримці України. Він висловив надію, що адміністрація Трампа не відсуне Україну на другий план на тлі операції "Епічна лють".

Також ми писали, що постійний представник Ісламської Республіки в ООН Амір Саїд Іравані заявив, що Україна є "активною учасницею у військовій агресії" проти Ірану. Причиною такої заявив в Тегерані пояснили те, що Україна визнала, що відправляє експертів на Близький Схід. В листі до генсека ООН Ірвані вказав, що "Україна несе міжнародну відповідальність згідно з міжнародним правом за сприяння або допомогу у вчиненні міжнародно-протиправного діяння". Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий нагадав, що з 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран дав Росії й назвав представника іранського режиму "брехуном".

