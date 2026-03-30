Україна отримала запит на співпрацю в оборонній сфері від ще двох країн Перської затоки

Країни регіону прагнуть скористатися досвідом України у веденні бойових дій із застосуванням безпілотників.

Україна отримала запити щодо співпраці в оборонній сфері від ще двох країн Перської затоки. Мова про Бахрейн та Оман.

Про це з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського повідомляє CNN. Зазначається, що країни регіону прагнуть скористатися досвідом України у веденні бойових дій із застосуванням безпілотників.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що угоду про оборонну співпрацю вже укладено з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. Крім того, за його словами, Україна "співпрацює" з Йорданією та Кувейтом.

Відео дня

"Вже надійшли додаткові запити від Бахрейну та Оману", – повідомив глава держави.

Зеленський додав, що країни Перської затоки "поділяють спільне бачення співпраці з нашим урядом, нашими збройними силами та нашими експертами".

Співпраця України з іншими державами

Україна і Болгарія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона розрахована на 10 років. В рамках цієї угоди країни спільно виготовлятимуть дрони, а також іншу зброю.

Раніше видання The Telegraph писало, що Україна може отримати вигоду від війни в Перській затоці, оскільки має безцінний досвід щодо роботи з бойовими дронами. Завдяки набутому досвіду, Україна тепер здатна створювати зброю, яка вже була перевірена в інтенсивних бойових діях. Зазначається, що країни Перської затоки вже виявляють інтерес до українських дронів-перехоплювачів.

Вас також можуть зацікавити новини: