Сирський висловився щодо наступу РФ: чому окупанти не можуть реалізувати свої плани

За словами головнокомандувача, ворог воює кількістю, а не якістю.

Російські окупаційні війська ніколи не припиняли спроби проведення наступальних дій. Вони фактично перейшли з 2025 року в 2026.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтервʼю ICTV. За його словами, перед Новим роком стан погоди погіршився, і була дуже висока наступальна активність противника.

Сирський нагадав, що в 2025 році плани російського командування було зірвано. Тоді росіяни намагалися захопити всю Донецьку, Луганську області, більшу частину Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Крім того, ворог прагнув створити "буферні зони" на території Сумської та Харківської областей, а також – розпочати дії в Херсонській та Миколаївській областях, додав головнокомандувач ЗСУ.

"Ви памʼятаєте, скільки було анонсів щодо "взяття" Купʼянська. А скільки Покровськ "брали" – 6-7 разів, не памʼятаю. І це відбувалося з вересня 2024 року. Тоді уперше вони анонсували, що 30 вересня Покровськ буде "взятий". Але станом на сьогодні наші захисники тримають оборону на Покровському напрямку, тримають північні околиці Покровська і Мирнограда. Кожного дня противник атакує наші позиції, зазнає втрат, відкочується назад", – розповів він.

Чому росіяни не можуть реалізувати свої плани

Сирський також прокоментував, чому росіянам не вдається реалізувати свої амбітні плани щодо війни в Україні. За словами головкома, одна з причин полягає в тому, що РФ – це загарбник.

"Вони воюють не на своїй землі, воюють чисельністю, але не якістю. Вони недооцінюють противнка, тобто нас. Їхніх можливостей недостатньо для того, щоб виконати ті завдання, які вони ставлять перед своїми військами", – пояснив він.

Окремо Сирський відзначив стійкість українських військ та розумне планування. Свою роль відіграли також реформи в Силах оборони – зокрема, перехід на корпусну систему.

Важливим фактором було грамотне використання зброї, а також робота українських підрозділів.

"Усе це призводить до того, що ворог несе втрати, які перевищують його можливості з комплектування своїх частин і підрозділів", – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Війна в Україні – ситуація на фронті

За даними проєкту DeepState, російські загарбники просунулися на території Донецької та Запорізької областей. Зазначається, що Сили оборони України провели зачистку поблизу Орестополя та Олексіївки на Дніпропетровщині.

Тим часом ворог продовжує здійснювати активний тиск на Гришине в Покровському районі на Донеччині, поступово затягуючи туди свою піхоту. Наразі на південних околицях як Покровська, так і Мирнограду фіксується ствольна артилерія ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: