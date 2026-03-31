Фінляндія поставила крапку в історії з падінням українських безпілотників, - Yle

Через інцидент із падінням українських безпілотників влада країни заявила, що не вимагатиме від української сторони припинення або скорочення атак на російський нафтовий сектор.

Влада Фінляндії не вимагатиме від України припинити або скоротити дронові атаки на нафтовий сектор Росії.

Про це заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен в ефірі програми Yle. "Фінляндія нічого подібного не вимагає. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не наражалися на небезпеку", - сказала міністр.

Вона додала, що Україна має право захищатися:

"Ми не висуваємо Україні вимог щодо того, на які цілі вона прагне впливати в Росії".

Заява Валтонен пролунала у відповідь на слова президента України Володимира Зеленського, який сказав, що Україна отримала "сигнали" від деяких союзників про скорочення атак на російський нафтовий сектор.

За словами міністра закордонних справ, наразі Фінляндія розробляє систему захисту від безпілотників. Валтонен прогнозує, що її введуть в експлуатацію вже за кілька місяців.

Українські безпілотники у Фінляндії

У неділю на території Фінляндії впали два безпілотники. Влада підтвердила, що один із них український. У зв'язку з цим Валтонен заявила, що ситуація з безпекою в країні істотно не змінилася після інциденту з безпілотниками.

Вона зазначила, що немає жодних навмисних ворожих дій, спрямованих проти Фінляндії, і безпілотники потрапили на територію країни випадково.

"Наша відправна точка в обговоренні з українцями полягає в тому, що цього не мало статися. У Фінляндії сильні збройні сили та органи безпеки. Ми зробимо все можливе, щоб Фінляндія залишалася безпечною країною для життя", - пообіцяла міністр.

Ситуація з безпілотниками: що було

Вранці 29 березня на території Фінляндії зафіксували падіння двох безпілотників, які влада назвала "ймовірно, українськими". Президент Фінляндії Олександр Стубб повідомляв, що один із дронів дійсно український. Однак він запевнив, що приводів для паніки серед населення немає.

Міністерство оборони повідомляло, що дрони летіли дуже низько, тому для їх відстеження в повітря довелося підняти винищувач F/A-18 Hornet.

Нагадаємо, в ніч на 29 березня Україна вдруге за тиждень атакувала російський нафтотермінал у порту "Усть-Луга", який є ключовим для росіян на Балтиці.

