В Україні порахували зарплати за минулий місяць: кому платять найбільше та найменше

Серед регіонів зі значним відривом лідирує Київ.

Середня офіційна зарплата в Україні за лютий 2026 року склала 28 321 грн. В порівнянні з січнем вона зросла на символічні 1,2%.

Державна служба статистики України повідомляє, що найбільше грошей традиційно заробляють в столиці. За величиною зарплати Київ впевнено лідирує з показником 45 651 грн. Далі йде столичний регіон, де заробляють в середньому по 29 077 грн щомісяця.

З іншого кінця списку опинилися Кіровоградська та Чернівецька області. Тут в лютому отримали по 20 083 і 20 460 грн відповідно.

Як і в січні, працівники галузі інформації та телекомунікацій мали найвищу оплату своєї праці – 78 941 грн. А от найменше за лютий місяць заробили працівники в сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 18 681 грн.

Дані по середніх зарплатах наведено Держстатом без урахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Після сплати цих податків, "чистими" на руки українці у лютому отримували, в середньому, 21 807 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2026 року досягла 3,5 млрд грн.

В Україні відчувається брак працівників робітничих професій. Відповідно, на таких спеціальностях готові платити вищі за середню зарплату гроші. Наприклад, штукатуру пропонують 63 тис. грн на місяць.

Варто зауважити, що хоча середня зарплата в лютому незначно виросла, у січні вона втратила 9,5% в порівнянні з останнім місяцем минулого року.

