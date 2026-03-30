Китай досі допомагає Ірану отримувати нафтові прибутки: розслідування The Economist

Об'єми торгівлі можна порівняти з минулим роком, а ціна на нафту зараз вища.

Попри блокування Ормузької протоки для країн Перської затоки, іранські танкери продовжують курсувати протокою. Тому Іран зараз заробляє майже вдвічі більше від продажу нафти щодня, ніж до початку бомбардувань з боку США та Ізраїлю. Таким чином іранський режим виграє енергетичну війну, пише The Economist.

Складно визначити, скільки саме барелів експортує Іран - його танкери працюють у тіні. Але джерело розповіло виданню, що країна експортує 2,4-2,8 млн барелів нафти та нафтопродуктів на день, включаючи 1,5-1,8 млн б/д сирої нафти. Це стільки ж, як і минулого року. Але нафта продається за значно вищими цінами.

Зазначається, що більшість доходів тепер йде до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). А Китай відіграє активну роль у забезпеченні потоку та зберігання грошей. "Нафтовий бізнес Ірану спирається на три стовпи: продавці, судноплавство та тіньові банки", - додали автори.

Як влаштована торгівля нафтою в Ірані

Експортом іранської нафти номінально займається державний виробник – Національна іранська нафтова компанія (NIOC). На практиці урядовим фракціям, від міністерства закордонних справ до поліції, видають барелі, які вони можуть продати. Деякі релігійні фонди також мають асигнування. За даними кількох іранських джерел, усі ці установи контролюються приблизно 20 олігархами, які використовують власні мережі для конвертації нафти в готівку. Багато з цих осіб мають зв'язки з КВІР.

Емма Лі з Vortexa, спеціалістка з відстеження суден, вважає, що ці сили, які керують власними нафтовими родовищами, відповідають за більшу частину нещодавнього зростання експорту нафти.

Під час війни КВІР також посилив свій контроль над судноплавством. Ці сили контролюють Ормузський протоку, а також транспорт і зв'язок у більшій частині Перської затоки.

Іранські логісти наполегливо працюють, щоб уберегти танкери від небезпеки. На острові Харг, звідки зазвичай відправляється 90% іранської сирої нафти, судна працюють із застосуванням процедур аварійної евакуації. У разі нападу кораблі можуть перерізати швартові лінії та відплисти без допомоги буксира.

"Америка бомбардувала військові об'єкти на Харзі та погрожувала захопити острів. Але, схоже, КВІР готується до такого сценарію. Менші термінали накопичують рекордні запаси. За умови максимального використання вони та інші можуть обробляти 25% того, що Харг зараз експортує", - йдеться у статті.

Усі деталі кораблів, включаючи вантаж, імена екіпажу та пункти призначення, повідомляються КВІР через посередників після відправлення. За словами джерела, після перевірки військово-морським командуванням сил видається код доступу. Коли кораблі наближаються до протоки, їх просять надати код по радіо; якщо код схвалено, невеликий катер КВІР супроводжує їх. Вони часто перетинають протоку не посередині, як раніше, а вузьким коридором, що тягнеться вздовж узбережжя Ірану, де сили можуть проводити додаткові перевірки. Деякі танкери просять сплатити збір у розмірі кількох мільйонів доларів.

Також іранські танкери продовжують використовувати всі доступні хитрощі – крадіжку облікових даних інших суден, підробку документів, підробку їхнього місцезнаходження – щоб приховати походження свого вантажу. Більшість перевантажує свій вантаж у відкритому морі біля Малайзії чи Сінгапуру на судна, що виглядають законно, для останнього етапу.

Участь Китаю

Цей кінець шляху майже завжди є Китаєм, який отримує понад 90% іранської нафти. Покупцями є близько 100 невеликих нафтопереробних заводів. На папері вони незалежні від державних гігантів Китаю, які бояться американських санкцій.

Насправді деякі невеликі завод вважають своїми клієнтами китайські нафтові гіганти. До війни такі заводи мали велику знижку. Тепер розмір знижки скоротився. З врахуванням доставки, ф'ючерсна ціна на іранський барель з поставкою через кілька місяців становить 104 доларів, що на три чверті вище довоєнного рівня.

Це обмежує прибутки китайських заводів. Але деякі державні нафтопереробні заводи розглядають можливість купівлі іранської нафти за американською відмовою, повідомило джерело видання. Не виключено, що ці компанії могли б використовувати великі сховища в материковому Китаї. Це формалізувало б участь Китаю в торгівлі нафтою з Іраном.

Гроші продовжують ходити світом

"Подібна формалізація, ймовірно, не пошириться на китайську присутність у третьому стовпі контрабандного комплексу Ірану – платежах. Покупці іранської нафти, китайські чи інші, розраховуються, вносячи кошти на одноразові "довірчі" рахунки, відкриті для цієї мети, найчастіше в невеликих банках Китаю на материковій частині країни або в Гонконзі. Ці рахунки зареєстровані на ім'я підставних компаній, створених, часто за певну плату, китайськими фізичними особами. Потім нафтові доходи перераховуються з них через безліч інших довірчих рахунків туди, куди Іран хоче їх отримати", - розповіли автори.

Частина грошей залишається в Китаї для оплати товарів, які Іран хоче імпортувати. Решта відправляється по всьому світу. Операції з виробниками пластмас фіксували в Індії, Казахстані та Туреччині.

Цю тіньову платіжну систему керують спеціалізовані відділи всередині іранських фірм, які функціонують як неформальні банки. Щільність їхніх мереж рахунків, що налічують тисячі, дозволяє їм переживати потрясіння, спричинені війною. В останні тижні Об'єднані Арабські Емірати, колись притулок для іранських грошей, поділилися з Америкою великою розвідувальною інформацією про банки та компанії, пов'язані з Іраном. Це спонукало Іран відмовитися від цих каналів та перерозподілити кошти в інших місцях.

За словами джерела, обізнаного з мережами, транзакції зараз проходять через два або три додаткові рівні підставних компаній і обробляються "з надзвичайною обережністю". З групи рахунків, пов’язаних з Іраном, які контролює ця людина, на яких до війни загалом було 6-7 мільярдів доларів, було виведено кошти, оскільки довірені особи намагалися сховати готівку в іншому місці. Не бракує прихистків: банківські рахунки у Східній Азії, Великій Британії, Німеччині, Грузії, Італії та Румунії продовжують використовуватися, каже джерело.

Надзвичайна надмірність створює таку складність, що гроші стає все важче відстежити навіть центральному банку Ірану, а нафтовим магнатам країни легше їх привласнити. Але це підтримує роботу нафтової машини. Якщо не буде повномасштабних ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, на які Іран відповість бомбардуванням інфраструктури інших країн Перської затоки, її діяльність не буде обмежена.

Як війна може посилити вплив Ірану в світі

Нагадаємо, що саме контроль над Ормузькою протокою дає Ірану можливість налагодити потік доходів. З кожного судна Іран стягує по 2 мільйони доларів за безпечний прохід протокою. Таким чином, на місяць країна може залучати мільярди доларів до бюджету.

Через іранські дрони військові стратеги песимістично оцінюють шанси на відновлення прохідності протоки військовими засобами. Найбільш реалістичним варіантом залишається укладення угоди з Іраном шляхом переговорів. Але Іран може спробувати отримати додаткові вигоди.

