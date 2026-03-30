Сирський оцінив мобілізацію в Україні

Зараз люди є основною потребою української армії, каже головком.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оцінив мобілізацію на 6-7 з 10. Таку заяву він зробив в інтервʼю телеканалу ICTV, відповідаючи на запитання про те, чого зараз бракує українському війську.

"Будь-якого командира зараз запитай на фронті – якщо два роки тому це були снаряди, ракети, то зараз люди. Підготовлені військовослужбовці, які навчені і готові виконувати свій військовий обовʼязок", – сказав головком.

Сирський зазначив, що основним джерелом поповнення Збройних сил є мобілізація.

Відео дня

"Тут наша задача, щоб цей процес відбувався якомога комфортніше для тих людей, які мобілізуються до війська. Щоб не було порушень законодавства, не було порушень у процедурах, які застосовуються під час проведення мобілізації", – продовжив він.

Коментуючи свою оцінку мобілізації в Україні, Сирський зауважив, що хотілося б кращої якості підготовки та більшої кількості людей вмотивованих людей, "які не залишають військові частини і виконують всі поставлені завдання".

Мобілізація в Україні – інші новини

Міністерство оборони працює над зменшенням конфліктів під час мобілізації та порушенням прав людини з боку Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Нардеп Федір Веніславський розповів, що перші напрацювання очікуються вже у квітні.

Раніше полковник Володимир Кобилянський зазначив, що військовослужбовці, які потрапляють до 199-го навчального центру ДШВ, мають емоційний стан на низькому рівні. Йдеться про приблизно 70% новобранців. За словами військового, вже на перших тижнях підготовки їхнє ставлення змінюється.

