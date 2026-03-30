Іран звинуватив Україну в участі у війні на Близькому Сході, у МЗС відреагували

Причиною Тегеран називає визнання Україною того, що вона відправляє експертів на Близький Схід.

Іран заявив, що Україна є "активною учасницею у військовій агресії" проти країни. Таку заяву зробив у листі до генсека ООН постійний представник Ісламської Республіки в ООН Амір Саїд Іравані.

Як повідомляє NBC News із посиланням іранські державні ЗМІ, причиною таких висновків в Ірані назвали визнання Україною того, що вона відправляє експертів на Близький Схід.

В листі Іравані сказано, що "Україна несе міжнародну відповідальність згідно з міжнародним правом за сприяння або допомогу у вчиненні міжнародно-протиправного діяння".

"Навмисне націлювання на цивільну промислову інфраструктуру з метою економічного тиску або колективного покарання може становити серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, включаючи військові злочини", – заявив постпред Ірану в ООН.

Як на заяву Ірану відреагували в Україні

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в соцмережі X назвав іранського представника брехуном.

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо губи рухаються, значить, бреше", – заявив Тихий.

Як нагадав речник, з 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран дав Росії. Водночас жоден український дрон ніколи не вражав Іран, акцентував представник міністерства.

"Цього брехуна вже давно не мало би бути, як і його режиму", – наголосив Георгій Тихий.

Війна на Близькому Сході і Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може допомогти партнерам розблокувати Ормузьку протоку. За його словами, Україна домовлялася з арабськими країнами про експорт морських дронів.

Водночас народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає, що у США не хочуть, аби українські дрони постачалися на Близький Схід. Політик каже, що США прагнуть отримувати такі технології, щоб потім експортувати їх у регіон, "бо ніхто не скасовував комерційних вигод".

