Долар продовжує дешевшати: курс валют в банках та обмінниках

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 31 березня, подешевшав на 4 копійки і становить 44,10 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 9 копійок і складає 50,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,00 гривень за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,89 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,76 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,75 грн/євро, а курс продажу - 50,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 31 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,80 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 18 копійок.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський вважає, що на доларі заробити зараз не вийде, хоча ціна на американську валюту сприятлива для купівлі. За його словами, щоб готівковий долар зрівнявся за прибутковістю з гривневими ОВДП, його курс до кінця поточного року повинен становити 50 грн/долар.

