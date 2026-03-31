Трамп готовий закінчити війну проти Ірану без відкриття Ормузької протоки, - WSJ

Замість протоки Трамп вирішив розгромити іранський флот і ракетний потенціал.

США готові припинити війну проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться заблокованою.

Таку заяву зробив президент США Доналд Трамп, пише The Wall Street Journal (WSJ). Видання зазначило, що в адміністрації Трамап дійшли висновку, що спроба силового розблокування протоки може дуже затягнути війну і вийти за визначені терміни 4-6 тижнів.

Через це Трамп вирішив зосередитися на ключових військових цілях, серед яких, за даними WSJ, ослаблення іранського флоту та зменшення ракетного потенціалу. Після реалізації цих цілей Білий дім плануєзгорнути операцію проти Ірану.

Водночас у Трампа розраховують досягти відкриття протоки дипломатичним шляхом, а точніше кажучи - тиском на Тегеран.

У разі відсутності результату США планують перекласти відповідальність за розблокування Ормузької протоки на союзників, написало видання.

За даними WSJ, Вашингтон має намір тиснути також і на європейські столиці та країни Перської затоки, щоб вони взяли на себе відповідальність за відкриття Ормузької протоки.

Ормузька протока - це ключовий шлях для світового експорту нафти. Вона з’єднує провідних виробників нафти у Перській затоці, зокрема Саудівську Аравію, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем.

Через протоку до війни в Ірані щодня транспортувалася 5-та частина світових потреб нафти. Після початку ударів з боку США та Ізраїлю Іран пригрозив атакувати будь-які судна, що намагатимуться перетнути протоку.

Вчора президент Володимир Зеленський сказав, що Україна обговорила з арабськими країнами можливість допомоги української сторони в розблокуванні Ормузької протоки.

"Ми підіймали це питання, тому що воно болюче і гаряче для всього світу, бо є енергетична криза", - прокоментував глава держави.

