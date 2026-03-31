В Росії заговорили про поразку й закликали до переговорів на тлі ударів України, – ISW

Також РФ починає визнавати успіхи Сил оборони на фронті.

Можливості України завдавати стратегічних ударів по Росії викликають зростаюче занепокоєння в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни.

Вони посилаються на одного з відомих у цій сфері оглядачів, який заявив, що економічні можливості Заходу, який нібито допомагає Україні завдавати стратегічних ударів, значно перевищує потенціал РФ.

Він зазначив, що Сили оборони України лише збільшуватимуть масштаби своїх атак. Тоді як Москва не здатна виготовити достатню кількість ППО для того, аби конкурувати із західним економічним потенціалом. І тому за його словами, Кремль "приречений на поразку" і повинен негайно "розвʼязати питання припинення війни".

Відео дня

Він також заявив, що РФ має або погодитися на "ганебний мир", або провести стратегічний наступ на фронті. Втім, на думку оглядача, РФ не здатна до такого наступу і тому вже працює над "ганебним миром". Відзначається, що ці заяви пролунали на тлі низки українських атак по нафтовій інфраструктурі РФ в Балтійському морі, які мають відчутний вплив на російську економіку.

Також у РФ починають визнавати успіхи Сил оборони й на лінії фронту. Один з російських мілблогерів поскаржився, що РФ не здатна змінити ситуацію на фронті на свою користь. І що "досить успішні" контрудари Сил оборони порушили здатність Росії проводити наступальні операції у 2026 році.

Також про сумнів щодо можливості РФ продовжувати наступ заговорили і в Держдумі РФ. Зокрема заступник голови Комітету з питань оборони Росії Олексій Журавльов заявив, що кампанія за Костянтинівку на Донеччині, яку РФ вже тривалий час не можуть захопити – є важливою, але не вирішальною.

Ще один російський мілблогер акцентує на успіхах України у застосуванні дронів середньої дальності. Що зриває російську логістику "на десятки кілометрів від лінії фронту". Також він заявив, що РФ страждає через блокування Starlink. Крім того, за його оцінками, українські сили перевершують російські у здатності до технологічної адаптації. Він також розкритикував російське командування зазначив, що РФ не може прорвати лінію фронту або утримати її, покладаючись виключно на живий склад.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики з ISW заявили, що РФ вже почала відчувати складнощі у можливості прорвати українську оборону після початку її наступу. Зокрема ворогу складно просуватися у північній частині українського "поясу фортець" на Донеччині.

Водночас аналітики DeepState раніше повідомили, що РФ просунулася в районі трьох населених пунктів у двох областях. А саме – поблизу Пазено і Русиного Яру в Донецькій області та Варварівки в Запорізькій області.

Водночас аналітики відзначають складну ситуацію для Сил оборони в районі Покровська. За їхніми даними, РФ вже у значній кількості присутня в Гришиному, де українським захисникам вдається стримувати росіян в північних районах. Втім, на думку аналітиків, падіння цього населеного пункту є питанням часу.

